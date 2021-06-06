Вдову брата Сергея Арцибашева облили кислотой

Старший брат ныне покойного худрука Московского академического театра имени Владимира Маяковского Сергея Арцибашева – Владимир умер в 2019 году. Якобы причиной смерти стала халатность врачей в частной клинике Москвы. Его вдова Анжела Хачатурьян решила привлечь учреждение к ответственности. В результате разбирательств женщину признали потерпевшей, а больницу было закрыто на 90 дней.

В ночь на 6 июня Анжела серьезно пострадала. Ей плеснули в лицо кислотой. Как передает «Пятый канал» перед нападением к ней обратились нападавшие, которые заявили, что она слишком много видит. Вдова предполагает, что нападение связано с расследованием в отношении той самой клиники «Медицина 24/7».

В тот момент, когда Владимир Арцибашев находился в клинике, его родные утверждали, что к нему не пускали самых близких.

Смотрите также: