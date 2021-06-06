«Куда такая красота?»: Бузова блеснула стройными ногами на трапе бизнес-джета

На днях Ольга Бузова поразила гостей и зрителей музыкальной премии Муз-ТВ своим костюмом жар-птицы. Поющая ведущая не сдерживала эмоций на красной дорожке и даже помирилась с Настей Ивлеевой. Не прошло и два дня, как звезда приготовила фанатам новый сюрприз – теперь она замахнулась на театр. Ольга запечатлелась на репетиции во МХАТе, а после решила улететь из Москвы. В своем Instagram звезда поделилась снимком, на котором позировала на трапе бизнес-джета в кремовых шортах бермудах и черном кроп-топе. Судя по тому, что Ольга прихватила с собой соломенную шляпу, путь она может держать в теплые страны.

«Ни минуты покоя, ни секунды покоя… И это так сильно мне нравится. Со сцены уже родного театра МХАТ вылетаю в одно из самых любимых мест на планете», — написала Бузова.

Напомним, в начале мая телезвезда перенесла экстренную операцию. В больнице она пробыла всего несколько дней, быстро восстановилась и снова приступила к работе.

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