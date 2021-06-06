«А я – хвастушка»: Наталья Подольская показала букеты роскошных тюльпанов, подаренных ей мужем

Звездная семья отметила в один день два прекрасных события.

Певица Наталья Подольская и ее муж Владимир Пресняков – одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. За годы, что они прожили вместе, супруги ни разу не дали поводов для разговоров о том, что в их семье что-то не так.

У пары подрастают двое сыновей – Артемий и Иван. Старший из мальчиков – Тема – появился на свет в пятую годовщину свадьбы своих родителей. Так что, пятого июня в звездной семье двойной праздник.

Накануне, 5 июня, Подольская и Пресняков отметили шестилетие сына и стальную свадьбу.

Стоит отметить, что Владимир Пресняков не стал скупиться и соединять «приятное с полезным». Он преподнес любимой жене Наташе Подольской два букета – на каждый из семейных праздников.

Певица была очень тронута и показала невероятно красивые охапки тюльпанов поклонникам.

Один букет, состоящий из белых и желтых цветов – за Тему, второй – из тюльпанов нежно-фиолетового оттенка – в день свадьбы.

«Этот букет муж подарил в честь дня рождения Темы, а этот – на годовщину нашей свадьбы, а я – хвастушка», — подписала снимки с цветами в сторис Instagram Подольская.

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