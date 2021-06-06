«Всем спасибо. Все»: беременная Лиза Арзамасова предстала в тренче цвета кофейных зерен, прикрыв живот букетом пионов

Актриса отыграла последний перед уходом в декрет спектакль на сцене Театра Наций.

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова находится в прекрасном ожидании первенца. Уже совсем скоро актриса подарит своему мужу, известному фигуристу и продюсеру Илье Авербуху сына или дочку.

Беременная Лиза Арзамасова на днях объявила, что уходит в декрет, отыграв свой финальный перед рождением ребенка спектакль в Театре Наций.

После своего последнего в этом сезоне выхода на сцену Лизу Арзамасова сделала прощальное фото в любимом театре и поделилась им в сторис Instagram. Лиза запечатлелась в фойе, уже готовясь выходить из храма искусства.

Будущая мама облачилась в просторный тренч цвета необжаренных кофейных зерен. В руках Лиза Арзамасова держит роскошный букет из нежных розово-сиреневых пионов. Цветами и рукой Лиза пытается прикрыть свой заметно подросший животик.

«Спасибо, всем спасибо. Все», — тихо говорит в кадре Лиза Арзамасова.

Она дала понять, что ей одновременно и радостно, и грустно покидать на какое-то время любимые стены. Но через несколько месяцев Лиза вновь вернется на сцену уже в новом для себя статусе молодой мамы.

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