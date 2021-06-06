Как одеться в ретро, чтобы быть в тренде
Видео
«РазГРОМный обзор»: стилист оценил самые эффектные наряды с Премии Муз-ТВ
Видео

«Никто не сможет нас разрушить»: муж Макеевой публично признался ей в чувствах

Роман Мальков поделился трогательным фото в своем Instagram.

«Никто не сможет нас разрушить»: муж Макеевой публично признался ей в чувствах
Роман Мальков и Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/malkov_roman_mr

Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились в прошлом году на даче у звезды. Строитель приехал проводить работы по возведению дома, а в итоге отвел актрису под венец. В начале марта он сделал ей предложение на сцене театра, а в конце мая влюбленные сыграли свадьбу в Крыму. А на следующий день дали клятвы в церкви. В своем Instagram Мальков поделился торжественным снимком и публично признался артистке в чувствах.

«Любовь моя, всегда буду помнить тот самый важный и невероятно эмоциональный день, когда мы заключили не просто брак, и получили штамп в паспорт, мы стали мужем и женой перед Богом. И никто и ничто не сможет нас разрушить. Только ты и я», — написал Мальков.

Напомним, Роман жил в Словении с семьей – у него были жена и четверо детей. Старшего сына, 16-летнего Андрея, строитель забрал в Москву, а младшие остались жить с мамой в Любляне.

Смотрите также:

Тэги

Анастасия МакееваАнастасия Макеева последние новостиМакеева личная жизньРоман Мальков