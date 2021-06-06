«Никто не сможет нас разрушить»: муж Макеевой публично признался ей в чувствах

Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились в прошлом году на даче у звезды. Строитель приехал проводить работы по возведению дома, а в итоге отвел актрису под венец. В начале марта он сделал ей предложение на сцене театра, а в конце мая влюбленные сыграли свадьбу в Крыму. А на следующий день дали клятвы в церкви. В своем Instagram Мальков поделился торжественным снимком и публично признался артистке в чувствах.

«Любовь моя, всегда буду помнить тот самый важный и невероятно эмоциональный день, когда мы заключили не просто брак, и получили штамп в паспорт, мы стали мужем и женой перед Богом. И никто и ничто не сможет нас разрушить. Только ты и я», — написал Мальков.

Напомним, Роман жил в Словении с семьей – у него были жена и четверо детей. Старшего сына, 16-летнего Андрея, строитель забрал в Москву, а младшие остались жить с мамой в Любляне.

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