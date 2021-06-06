«Ничего у нее не отказывает»: помощник рассказал о состоянии госпитализированной Федункив

По словам Игоря Ковалева, юмористке просто уже не 20 лет.

Помощник актрисы и популярной юмористки Марины Федункив Игорь Ковалев в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о ее состоянии.

На днях звезду видели около больницы, передвигающейся на костылях. Сразу же поползли слухи, что она не очень хорошо себя чувствует и даже якобы перенесла тяжелую операцию.

«Она нормально себя чувствует. Ничего у нее не отказывает. Просто воспалился мениск на колене. Это не после травмы. Слушайте, ей же не 20 лет. Пишут, что у нее отказывают руки и ноги. Что она на госпитализации. Это все полная чушь. Плановая операция хорошо прошла. Сейчас Марина планирует восстанавливаться. Все прекрасно». Игорь Ковалев

Напомним, что Марине Федункив в этом году исполнится 50 лет. Год назад во время съемок клипа ее уронил музыкант Николай Басков во время одной из сцен. Звезда получила достаточно серьезную травму ноги и какое-то время даже не появлялась на публике.

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