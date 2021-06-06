«Уже не первую ночь»: Дмитрий Исхаков признался, что видит кошмарные знамения

Звездный фотограф Дмитрий Исхаков разместил в Stories личного микроблога сообщение о мистических снах, которые видит знаменитость.

Бывший муж Полины Гагариной отметил, что не верит в магию. Однако Дмитрий не знает, как объяснить то, что происходит с ним ночью.

«А вы верите в проклятья, черную магию, колдовство, сглаз? Я не верю. Я верю в науку. Но уже не первую ночь я просыпаюсь от снов, полных каких-то проклятых символов и мрачной чернухи. Какого лешего!? Думаете, меня прокляли?», — признался Исхаков.

Напомним, Дмитрий и Полина поженились в сентябре 2014 года. Спустя три года у них родилась дочь Мия. Поклонники знаменитостей были в восторге от брака Гагариной. Однако спустя шесть лет совместной жизни артистка развелась с Исхаковым. По словам самого фотографа, он часто был на вторых ролях в семье, да и в целом ему приходилось непросто с Полиной. После развода Дмитрий общается с певицей исключительно по вопросам, касающимся их дочери.

Смотрите также: