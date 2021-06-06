«Восхищение!»: Людмила Порывай заявила, что в полном восторге от своего любимого зятя Тарзана

Мама певицы Наташи Королевой 75-летняя Людмила Порывай в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ выразила восхищение своим зятем Тарзаном. Он не так давно нарисовал ее и подарил артистке красивый портрет.

«Сюрприз был. Я не думала, что он это сам сделал. Я сама все видела. Восхищение! На юбилей он мне решил сделать такой подарок. Чтобы каждая теща имела такой подарок, какой он мне сделал». Людмила Порывай

Как отметила Порывай, в этом году ей наконец удалось приехать на день рождения дочери в Россию. «Вы знаете, что из Америки никого не выпускали. Я два года не могла прорваться. Какое счастье, что бог мне в итоге помог. И я здесь. Как получилось вырваться? Это секрет. Собрались на дне рождения Наташи самые для нее родные люди. Моя любимая подружка – Нелли Кобзон пришла. Низкий поклон, кто не забыл. Кто помнит и любит», — заметила Порывай.

Напомним, что мама Наташи Королевой живет постоянно в Америке. В России она достаточно редкий гость.

Смотрите также: