«Ее боятся все, кто бывает рядом»: кому удалось довести до слез Аллу Пугачеву

Сценограф Борис Краснов, который последние недели находится в коме, в свое время рассказывал, кому удалось довести до слез Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву. Интервью с ним, записанное несколько лет назад, показали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Ее боятся все, кто бывает рядом. Особенно страшно, когда она не в духе. Но она порой удивительно мягкий человек. И многие этим пользуются». Борис Краснов

Как отмечал Краснов, однажды Аллу Пугачеву из себя вывел телеведущий Отар Кушанашвили. Он в свое время называл звезду лошадью Пржевальского. «Этот негодяй сначала гадость страшную сказал про нее и Филиппа. А потом они встретились в «Метелице» во время одного мероприятия. И он продолжал ее доканывать, доведя до слез. Вот мне за это хотелось его убить, потому что он не достоин даже мизинца ее левой ноги», — рассказывал сценограф.

Отметим, что именно Борис Краснов в свое время отвечал за концерты Аллы Пугачевой и ее четвертого мужа Филиппа Киркорова. Примадонна до сих пор ему очень за это благодарна.

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