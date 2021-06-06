«Тонны обделенных талантом»: Диана Арбенина назвала музыкальную премию «парадом безвкусицы»

Накануне в Москве состоялась одна из самых масштабных музыкальных премий – МУЗ-ТВ. По красной дорожке прошлись все селебрити, включая Ольгу Бузову в платье жар-птицы, Филиппа Киркорова, который пришел под ручку с Давой, Клаву Коку в прозрачном платье. Настя Ивлеева и вовсе приехала на эвакуаторе, а Моргенштерн появился в инвалидном кресле. Эмоции у гостей и участников премии просто зашкаливали. Поделилась своим мнением на этот счет и лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, назвав всех собравшихся «тонной обделенных талантом детей», а само мероприятие – «парадом безвкусицы». Мнением она поделилась в Instagram.

«Тонны обделенных талантом детей. Отдельный восторг у меня вызвали эпитеты «кумир миллионов» в адрес практически каждого беспомощного фрешмена, которого, ясенпень, через год смоет волна такого же ширпотреба. Что до режиссуры этого парада безвкусицы хочу сказать искреннее спасибо Олегу Боднарчуку: запихнуть меня в лучи света, отрезав от публики, это было сильно и в данном случае уместно», — написала Арбенина.

В комментариях фанаты поддержали ее.

«Вы передали все мои мысли под этом постом. Поддерживаю Вас в каждом слове написанном выше. И добавить больше нечего. Все верно сказано. Просто браво, Диана Сергеевна», — писали пользователи Сети.

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