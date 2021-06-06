«О, эти глаза»: Кошкина с короткой стрижкой подразнила роскошным декольте

Недавно Яна Кошкина начала служить в театре. Актриса, чья карьера до этого момента была построена вокруг телесъемок, впервые вышла на сцену сразу в двух спектаклях. Преобразилась Яна и внешне. Она отрезала свои длинные локоны. Снимком в новом образе в наряде с эффектным декольте поделилась в своем Instagram.

«О, эти глаза! Ведьмочка ты! Очень классно! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что Кошкиной периодически приписывают романы с известными мужчинами из мира шоу-бизнеса. Однако, как призналась звезда, в интервью Teleproramma.pro ранее, она уже не обращает внимание на подобные слухи. Между тем, о своей личной жизни тоже ничего не говорит.

Смотрите также: