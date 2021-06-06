«Я очень тебя люблю»: Чадов поздравил сына с днем рождения

Одна из самых красивых пар современного кинематографа – Алексей Чадов и Агния Дитковските стали родителями в 2014 году. Мальчика назвали Федор. Спустя время пара рассталась, сын живет со звездной мамой, но много времени проводит и с отцом. 6 июня ему исполнилось семь лет. По этому случаю актер поделился совместным снимком в Instagram.

«С днем рождения, сын. Я очень тебя люблю!», — подписал фото Чадов.

В комментариях фанаты Алексея присоединились к поздравлениям

«Пусть радует своего папу! Поздравляем богатыря, ты очень классный папа!», — писали пользователи Сети.

Добавим, что после развода 39-летний Чадов начал встречаться с моделью Ляйсан Галимовой. Дитковските также устроила личную жизнь и успела подарить Федору брата.

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