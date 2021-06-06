«Вперед, ребята!»: Филипп Киркоров поздравил сборную России с победой в футбольном матче

В одной из последних публикаций короля российской эстрады — Филиппа Киркорова — появился фотоотчет с матча по футболу сборных России и Болгарии.

Киркоров отметился на стадионе в белоснежном джинсовом костюме с принтом тай-дай. Голубые разводы украшали прямые брюки и куртку Филиппа Бедросовича. Также артист отдал предпочтение кипенно-белым кроссовкам и футболке с рисунком. Исполнитель повесил на шею шарф болельщика с триколором.

«Поздравляю ребят с победой! Удачи на Евро-2020!!! Вперед, ребята! Вперед, Россия!», — написал Киркоров в своем аккаунте.

Поп-король также поделился совместным фото с Егором Кридом. Кстати, молодой шоумен облачился для мероприятия в розовую худи и черные брюки с лампасами в цвет толстовки.

К слову, Крид — не единственный, с кем Филипп Бедросович успел сфотографироваться и обсудить игру. Артист запечатлелся также с певицей Зарой, которая привела на матч своих сыновей.

В свою очередь поклонники Киркорова похвалили певца за исполнение гимна на матче:

«Спасибо за очень красивое и торжественное исполнение гимна!».

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