Оттенка «Тиффани»: Хромченко посоветовала полным женщинам свободное платье с модным принтом

В это сезоне анималистичные рисунки все чаще отходят от классических вариаций.

Звериные принты вот уже несколько сезонов подряд не сходят с модных подиумов. Однако, теперь они чаще стали отходить от традиционных форм и оттенков и появляться в необычных тонах и вариациях. С такими рисунками, считает Эвелина Хромченко, меньше шансов скатиться в вульгарность, что нередко случается в фэшн-экспериментах с анималистичностью. Особенно важно это знать полным дамам, чьи формы утрируют практически любую одежду.

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Как может выглядеть модный, современный и достойный наряд для пышнотелых модниц, представили на подиуме Первого канала. Гостью проекта «Модный приговор» нарядили в свободное платье цвета «Тиффани» с леопардовым принтом и черно-белую куртку, которая имитировала окрас с зебры.

«Стилисты очень корректно подобрали хищные принты. Такой женщине, как вы, с природными рельефами, яркой красотой, с хищным принтом нужно быть очень аккуратной. А тут леопардовый принт стилизован, он выглядит, как цветок сакуры. А что касается куртки, то здесь зебра почему-то превращается в древесную полоску. Этот прием очень помогает ярким женщинам носить зебру и одновременно камуфлировать ее под другой принт. И каждый раз, когда этот эксперимент случается, прямолинейность этого принта перестает быть активно анималистской. Общая картина не портится и смягчается», — прокомментировала показанный на подиуме аутфит Эвелина Хромченко.

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