Дарья Повереннова в кожаной куртке и юбке-макси почувствовала себя героиней «Алых парусов»

Артистка Дарья Повереннова полюбовалась Санкт-Петербургом в модной кожаной куртке и пышной юбке. Фотоотчет из мини-путешествия знаменитость опубликовала на своей странице.

Повереннова призналась в любви к городу на Неве. Оказалось, актриса представляет себя героиней феерии «Алые паруса», когда приезжает в этот город.

«А тут я себя представляю Ассолью. И ветер, и паруса алые, и любимый, и романтика Санкт-Петербурга, и белые ночи, и чудо разведения мостов!», — поделилась эмоциями Повереннова.

К слову, Дарья выбрала для прогулки по реке кожаную укороченную куртку терракотого цвета. Крупные пуговицы украшали изделие.

Напомним, кожаные вещи уже не первый сезон становятся незаменимыми вещами в гардеробах звезд. Ранее кожаными пиджаками и куртками хвастались модель Алена Шишкова и актриса Анна Хилькевич.

Что касается Поверенновой, она сочетала кожаное изделие с пышной юбкой-солнце черного цвета. Длинная юбка была украшена складками. А дополнила образ Дарья черными лаковыми туфлями на шнурках.

«Каждый раз оказываясь в Питере, я испытываю невероятный восторг от возможности гулять по «музею под открытым небом»! И даже немного завидую петербуржцам, что у них такая возможность есть постоянно», — резюмировала Повереннова.

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