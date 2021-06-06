«Очень эффектный!»: Васильев показал брючный комплект в клетку для полных дам

Пышные формы, безусловно, многим нравятся, и дамы с ними, порой, могут выглядеть весьма привлекательно. Однако, корпулентные модницы должны быть более внимательны к принту и крою своих нарядов, по сравнению с худенькими представительницами слабого пола. Ведь неудачный рисунок и линии могут превратить аппетитную красавицу в настоящую толстуху.

Как рассказал Александр Васильев на шоу Первого канала «Модный приговор», полные женщины должны предпочитать наряды с вертикальными линиями, а вот от горизонтальных лучше им отказаться. Эффект стройности также нередко дарят асимметрия, модели на запах, однотонные костюмы (особенно брючные). А вот с клеткой пышнотелым модницам нужно быть осторожными, ведь она нередко полнит, особенно крупная и заметная. Так что же дамам размера plus-size, которые любят этот актуальный принт, совсем отказаться от него? Вовсе нет, нужно лишь выбрать вещь с деликатной клеткой. Как она может выглядеть, представили на фэшн-шоу.

«Очень эффектный костюм! Напоминает мне тетрадку по арифметике. Не всем клетка идет, но в данном случае она была не настолько яркая и не настолько проникновенная, чтобы испортить силуэт нашей героини», — прокомментировал лук преображенной участницы телеэксперимента историк моды.

Смотрите также