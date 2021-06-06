«Будем раскрывать тайны»: Анастасия Макеева показала украшения для своего венчания

Артистка Анастасия Макеева поделилась на своей странице кадрами с памятного события — венчания с Романом Мальковым.

Напомним, недавно 39-летняя Анастасия стала женой. Знаменитость раскрыла многие детали мероприятия не сразу. Макеева сделала венчание тайным. Однако вскоре показала номер отеля, в котором прошла первая брачная ночь артистки. А потом стала размещать фотографии с самой церемонии.

«Ну что, давайте постепенно будем раскрывать тайны нашей церемонии. Что самое важное для нас, для девочек? Мне сложно говорить за мужчин, но для нас, для девочек, очень важна красивая атмосфера. И эту атмосферу создают определенные декорации и, конечно, флористика. Сегодня расскажу вам про декорации, которые мы использовали, и как мы это придумывали», — рассказала Анастасия.

Макеева выбрала для венчания ажурные люстры белоснежного оттенка. Такие украшения сочетались с облаками на голубом небе.

«Посмотрите на эти фантастически красивые дуги с роскошными люстрами и аркой в виде ротонды, герб нашей семьи (да-да, вы правильно прочитали, теперь у нас есть герб семьи). Саму ротонду и флористику я покажу вам отдельно. Люстры на дугах создавали какую-то невероятно теплую атмосферу, как воздушно и изящно они смотрятся», — похвасталась Анастасия.

Макеева добавила, что такие декорации подарили молодоженам на свадьбу их друзья.

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