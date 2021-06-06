Советовала Хромченко: Барановская отметилась на футболе в кипенно-белом тренче вместо платья

Этот оттенок стал в текущем сезоне очень актуальным.

Юлия Барановская в компании 8-летнего сына Арсения Аршавина и друзей, среди которых оказался Егор Крид, отметилась на футбольном матче Сборной России по футболу с Болгарией. Телеведущая пришла на игру в трендовом наряде, примерив как платье кипенно-белый тренч с двубортным воротником. В пандан к нему звезда подобрала белые кеды.

Ранее носить пальто и плащи вместо платьев советовала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор». Фэшн-эксперт также рассказывала, что в этом сезоне стали очень популярны вещи кипенно-белых тонов, особенно те, что напоминают форменную одежду врачей и медсестер. Эта мода стала отражением пандемии и пристального внимания к людям, которые спасают мир от заболевания.

Отметим, что игра, на которой побывала Юлия Барановская, закончилась выигрышем в пользу нашей страны со счетом 1:0.

«С победой нашу сборную и нас всех. Вперед, Россия. Удачи на «Евро 2021»», — написала в Instagram теледива.

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