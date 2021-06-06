Стройная брюнетка в силуэтном платье: Бурак Озчивит запечатлелся с красавицей-женой в день ее 35-летия

Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит поздравил свою жену с днем рождения в личном блоге. Фахрийе Эвджен накануне исполнилось 35 лет.

Актер обнародовал в Сети редкий совместный снимок с супругой и маленьким сыном Караном. Турецкая актриса предстает на нем в принтованном силуэтном платье, которое подчеркивает ее стройность.

«Многих счастливых лет и здоровья, моя прекрасная жена. С днем рождения», — написал в адрес своей второй половинки артист.

Бурак Озчивит облачился с наследником в одном стиле, примерив с ним белые рубашки и светло-серые брюки.

Напомним, пара познакомилась в 2013 году на съемках телесериала «Королек — птичка певчая». Они обручились в марте 2017 года в Германии и поженились в июне в Стамбуле. В апреле 2019-го у них родился наследник Каран.

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