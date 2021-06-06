«Кто болел ковидом — поймет»: Кудрявцева призналась, из-за чего отправилась в оздоровительный центр

В настоящий момент ведущая поправляет нервы и набирается сил в подмосковном заведении.

Лера Кудрявцева уехала в специализированный подмосковный оздоровительный центр справляться с навалившимся стрессом. Телезвезда призналась, что после ковида чувствует себя разбитой, справиться сама со своим состоянием она не смогла.

«Сил совсем нет. Тот, кто болел ковидом, поймет меня – какая-то хроническая усталость, ресурсы на нуле, с нервами какая-то беда», — рассказала в личном блоге ведущая.

Она призналась, что совершенно не умеет расслабляться. И чтобы хоть как-то отвлечься от мыслей и стресса, она садится на велосипед и покоряет на нем окрестности.

«Я поняла, что отвыкла от тишины. А еще я социопат, то есть мне нужна тишина и мне нужно одиночество. По крайней мере, этого мне не хватает для того, чтобы быть в ресурсе», — поведала Лера.

Напомним, Кудрявцева переболела коронавирусом в январе этого года. Тест показал положительный результат, когда знаменитая блондинка решила отдохнуть с мужем хоккеистом Игорем Макаровым в Дубае. Поездку пришлось отменить, течение недуга прошло в легкой форме, рассказывала любимица публики.

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