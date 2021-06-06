Простые вещи: Хромченко рассказала, за счет чего можно казаться моложе

Очередной гостьей шоу «Модный приговор» на Первом канале выступила 42-летняя Алена Емельянова. Ее взрослая дочь Анастасия переживала, что ее мама из-за слишком эпатажного внешнего вида не может найти мужчину в соответствии со своим статусом. Она руководит компанией, но при этом обожает слишком яркие и облегающие вещи, что при ее полноте довольно рискованно.

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Стилисты программы подобрали для участницы проекта модный аутфит с широкими мюлями, джинсовой курткой и актуальным топом зеленого цвета. Они также изменили ей цвет волос, перекрасив их из черного оттенка в каштановый и короче подстригли челку. Ведущие программы, а также дочь Алены заметили, что в таком виде она стала выглядеть гораздо моложе. Эвелина Хромченко объяснила в чем секрет этого эффекта.

«Нашей героине нужно было получить современные вещи, потому что она, честно говоря, при всей своей смелости и любви к экстравагантности, почему-то выбирала даже не вчерашние вещи, а позавчерашние. Только благодаря тому, что комплект собран из очень простых, но современных вещей, он смотрится свежим – на контрасте с тем, что было в собственном гардеробе нашей героини. Не заставляйте себя носить то, что было в моде 25 лет назад. Мода, конечно, возвращается раз в 25 лет, но всегда на новом витке она делает совершенно другую орбиту», — прокомментировала эксперт.

Александр Васильев также обратил внимание, что значительную роль тут сыграла обновленная прическа Алены – с более короткой челкой и свежим цветом волос.

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