«С любовницей»: Баста запечатлелся с очаровательной спутницей в платье с трендовым воротником «Клодин»

Пара сфотографировалась на яхте во время водной прогулки.

Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, обнародовал в личном блоге фотографию с симпатичной спутницей, которая примерила платье с актуальным цветочным принтом и трендовым воротником «Клодин».

«С любовницей», — интригующе подписал он фото, но при этом сделал отметку в Instagram на свою жену Елену Пинскую.

«Хозяйкой и другом в одном лице! Идеальное соотношение», «Главное, чтобы жена не увидела», «Главное, чтобы жена одобряла», «Самая любимая любовница», — поддержали шутку фолловеры.

Напомним, Василий Вакуленко женат на Елене Пинской с сентября 2009-го года. Пара воспитывает двух дочерей: 11-летнюю Марию и 8-летнюю Василису.

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