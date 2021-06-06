Эротично, знойно, красиво: Туктамышева сверкнула рельефными икрами в алом бикини на Мальдивах

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась со своими поклонниками отпускными кадрами с Мальдив.

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Звезда рассказала, что длительный период без тренировок сказался на ее внешнем виде лучшим образом – излишне объемные мышцы на ногах спали и ее фигура стала выглядеть привлекательнее. Тем не менее, судя по обнародованным видео и фото, формы спортсменки так и остались рельефными.

Чего только стоят ее икры, которые можно лицезреть во всей красе на видео, где 24-летняя Елизавета запечатлелась в алом бикини и парео на бедрах. Фигуристка сделала красивый кадр с оттенком эротизма в компании подруги, которая примерила купальник в том же цвете.

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