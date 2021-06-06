Летний тренд: Брежнева после советов Хромченко нарядилась и сделала макияж в сияющем желтом тоне

Вера Брежнева поддержала тренд на сияющий желтый тон, именно этот оттенок Институт цвета Pantone назвал наряду с серым главным в этом году. Ведущая «Модного приговора» на Первом канале Эвелина Хромченко рассказывала, что данный колор уместен практически в любой ситуации и хорошо передает ощущение счастье.

При этом стилист предостерегла женщин – выбирать наряды в желтых тонах нужно только при дневном свете, поскольку этот тон способен испортить природный цвет лица. Сияющий желтый хорошо сочетается с любыми разбеленными оттенками, неплохо смотрится в комбинации с синим, зеленым, коричневым и некоторыми красными тонами.

Вера Брежнева выбрала не только одежду в желтых тонах, но и сделала в модном колоре макияж.

«Настроение — краски лета. Утренний свежий мэйк делает свое дело», — написала она в личном блоге.

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