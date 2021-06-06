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Полный релакс: Карпович и Прилучный поделились радостными фото из отпуска в одном отеле

Звезды улетели отдыхать на Мальдивы.

Полный релакс: Карпович и Прилучный поделились радостными фото из отпуска в одном отеле
Павел Прилучный. Фото: Global look press

Павел Прилучный и Мирослава Карпович отправились отдыхать на Мальдивы. Артисты выбрали пятизвездочный отель, где стоимость аренды номера для одного человека начинается с 90 тысяч рублей в сутки. Правда о том, что они проживают вместе звезды публике не сказали ни слова, лишь геолокация в постах Instagram говорит об их критически близком проживании.

Павел Прилучный.
Павел Прилучный. Фото: instagram.com/bugevuge/

Оба актера объявили поклонникам, что будут релаксировать по полной. Прилучный даже отказался бриться в этот период, но не забыл про тренировки, регулярно наведуясь в зал с тренажерами.

«Хорошего отдыха с Мирославой», «Когда уже фотку выложишь с ней, сколько можно скрывать?», «Можно фотку с Мирой?», «Хорошего отдыха вам с Мирой», — написали в комментариях блога Прилучного поклонники.

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