Полный релакс: Карпович и Прилучный поделились радостными фото из отпуска в одном отеле

Павел Прилучный и Мирослава Карпович отправились отдыхать на Мальдивы. Артисты выбрали пятизвездочный отель, где стоимость аренды номера для одного человека начинается с 90 тысяч рублей в сутки. Правда о том, что они проживают вместе звезды публике не сказали ни слова, лишь геолокация в постах Instagram говорит об их критически близком проживании.

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Оба актера объявили поклонникам, что будут релаксировать по полной. Прилучный даже отказался бриться в этот период, но не забыл про тренировки, регулярно наведуясь в зал с тренажерами.

«Хорошего отдыха с Мирославой», «Когда уже фотку выложишь с ней, сколько можно скрывать?», «Можно фотку с Мирой?», «Хорошего отдыха вам с Мирой», — написали в комментариях блога Прилучного поклонники.

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