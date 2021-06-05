Нежность в деталях: Дубцова в приталенном платье в цветочек и нюдовых мюлях приехала на форум

Ирина Дубцова не так давно отдохнула на Мальдивах. Певица не скрывает, что хорошо зарабатывает. Она в свое время прославилась благодаря «Фабрике звезд». Теперь к ней выстраиваются очереди, так как девушка пишет хиты. Недавно она задумалась над тем, чтобы написать песню для 15-летнего сына. Примечательно, что в 39 лет артистка может похвастаться моложавым видом. А не так давно она смогла похудеть, чем сразу похвасталась.

Поклонники не перестают восхищаться тем, как выглядит Ирина. Она следит за трендами и подбирает наряды, подчеркивающие ее достоинства. Так 5 июня певица приехала на Петербургский международный экономический форум. В этом году это мероприятие привлекло множество звезд, включая Даню Милохина и Викторию Лопыреву. В день закрытия форму гостям дали возможность сыграть в гольф.

На мероприятии Дубцова появилась в нежном летнем образе. Она облачилась в приталенное платье мидакси с цветочным принтом и розовый жакет. Монохромный образ дополнили мюли нюдового цвета, а также сумка. Постройневшая певица подчеркнула свою хрупкую фигуру и выделила талию, которая, казалось, стала еще уже.

Поклонники посчитали образ стильным и одарили звезду комплиментами. «Ирина Викторовна, какая же вы красивая», «Какое красивое платье», «Стильно», «Талия осиная», «Как вы похудели, просто неузнаваемая», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, ранее на форуме появилась Светлана Лобода. Если в первый день она предстала в черном костюме с брюками клеш, то 5 июня артистка пришла на мероприятие уже в костюме песочного цвета. Свой монохромный образ она дополнила туфлями в тон.

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