«Ради Давы юбку забыла?»: Бузова в розовом мини-платье и колготках в сетку блеснула на премии

Певица впервые появилась на мероприятии, куда пришел и ее бывший бойфренд. Она сделала все, чтобы произвести впечатление на публику.

Ольга Бузова не скрывает, что каждое расставание с мужчиной она принимает близко к сердцу. После развода с Дмитрием Тарасовым она стала певицей и выпустила несколько клипов. А недавно она разорвала отношения с Давидом Манукяном, так же известным как Дава. Причины такого решения девушка объяснять не стала, намекнув на то, что блогер ее обидел. Несколько месяцев она избегала даже малейшей возможности на встречу с ним.

Однако пропускать премию Муз-ТВ Ольга не стала. Она любит удивлять публику яркими образами на этом мероприятии. Так на красной дорожке девушка появилась в клетке. Она была облачена в платье с золотым отливом и широкими рукавами, изображая птицу. Артистка покрасовалась на публике и пообщалась с Настей Ивлеевой.

А вот Дава приехал на автомобиле с Филиппом Киркоровым и группой накачанных парней. Он заверил, что утер нос всем хейтерам, когда добился успеха.

На этом Бузова не остановилась. Хоть она и не получила заветной награды в тот вечер, девушка выступила на сцене. Звезда подготовила яркий номер на песню «Розовые очки», которую выпустила вскоре после расставания с Манукяном. она предстала в розовом мини-платье, облегающим ее фигур, и колготках в сетку. Объемные плечи со стразами украшали лук, а вот ткань в пайетках должна была прикрывать прелести Ольги. Однако казалось, что она выступает без юбки.

Примечательно, что телеведущая произвела фурор. Многие в зале скандировали ее имя, когда награда отдали другой звезде. А вот пользователи Сети ее образ не оценили. Некоторые предположили, что она выбрала дерзкий образ, чтобы утереть нос бывшему бойфренду. «Ну будь ты чуть скромнее… Ну прикройся немного, тебе уже 35», «Оль, ради Давы юбку забыла?», «Образу а-ля Мадонна… Дешевая копия», «Пора уже начать прикрывать свою матрешку», «Боги, опять в трусах», — стали комментировать пост подписчики.

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