«Со всеми согласны? Я — нет»: Ольга Бузова осталась недовольна распределением наград на Муз-ТВ

Исполнительница в этот раз ничего не выиграла.

Певица и телеведущая Ольга Бузова в Instagram выразила свое недовольство распределением наград на престижной музыкальной премии Муз-ТВ. Она опубликовала снимок, на котором находится рядом с музыкантом Димой Биланом. Он, кстати, в отличие от Бузовой, свою награду получил.

«Мой Дима. Именно так ты записан у меня в телефоне. Знаю тебя с 16 лет. Почти 20 лет. Кто бы мог подумать. Люблю и горжусь. Поздравляю. Ты все знаешь. Ну что, обсудим премию и награды? Со всеми согласны? Я – нет».

Ольга Бузова

«Не согласны со многими результатами. Обидно, что вы, Лазарев и Гагарина ничего не выиграли», «Дима Билан – молодец. Он заслужил награду», «Ольга, все ваши награды еще впереди. Не растеривайтесь», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Дима Билан получил Гран-при премии Муз-ТВ. Ему вручили награду «Артист 25-летия». Кстати, у Билана уже 19 «тарелок». Он абсолютный рекордсмен в российских музыкальных премиях.

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