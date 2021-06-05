«Кто-то не ел вообще»: Ирина Слуцкая рассказала, как фигуристы ограничивают себя

В одной из последних публикаций личного микроблога телеведущей Ирины Слуцкой появилось фото из архива знаменитости. Примечательно, что к снимку спортивного прошлого Ирина добавила рассказ о непростых буднях спортсменов.

Слуцкая упомянула, что 200-300 граммов играют значительную роль в жизни фигуриста. Бронзовый и серебряный призер Олимпиад рассказала, как могла растянуть конфету на неделю. А перед важными соревнованиями Ирина ела один раз в день:

«Нужно было, чтобы фигурист оставался в своем весе на протяжении всего сезона. И у всех были свои методы: кто-то ел мало, кто-то не ел вообще. Я, например, перед чемпионатом мира в 2005 году за весь день съедала только тарелку супа и столовую ложку икры. Мне этого хватало».

Слуцкая добавила, что иногда тренеры не обращали внимания на индивидуальные особенности развития ребенка, особенно в переходном возрасте. По словам Ирины, неправильно ограничивать детей в еде и устраивать им жесткие диеты:

«Конечно, это было неправильно. Раньше вообще все думали, что, чтобы похудеть, нужно перестать есть. Но по итогу без еды вообще нет сил».

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