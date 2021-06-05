«Не гожусь я пока на роль возрастных дам»: Елена Воробей не готова играть бабушек

Артистка относится к себе, как к девчонке.

Актриса Елена Воробей призналась, что не чувствует себя возрастной артисткой и женщиной.

Пятого июня знаменитость отмечает свой день рождения. В этом году Воробей исполняется 54 года. Несмотря на это, Елену по-прежнему привлекают роли заводных девушек.

«Мне кажется, я потерялась во времени, поэтому у меня с кино не складывается. Не гожусь я пока на роль возрастных дам, такая «подержанная девушка», если такие бывают… Это, конечно, самоирония», — заявила Воробей.

Пародистка добавила, что еще в театральном институте она отличалась от своих одногруппниц. Угловатые черты лица и небольшой рост ограничивали Воробей. Однако Елена смогла пробиться среди актрис модельной внешности.

К слову, даже свой праздник Воробей отмечает не совсем стандартно:

«Ко дню рождения у меня намечена сдача первого экзамена ЕГЭ, дочь Софья заканчивает 11 класс. Я не знала, что это такое, она мне рассказала поподробнее — я пришла в ужас. От души желаю всем выпускникам терпения, везения, упорства, это очень серьезное испытание!», — рассказала Елена Федеральному агентству новостей.

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