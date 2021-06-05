«Волшебный образ»: Навка в нежно-розовом костюме и белых лодочках предстала у собора

Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Она уже не участвует в соревнованиях, но тренирует будущих чемпионов, а также создает ледовые представления. Девушка также тренирует свою дочку Надежду. Девочка уже не раз приносила домой медали. Обычно спортсменка много работает. Но время от времени она устраивает себе отдых. В начале этого лета фигуристка приехала в Санкт-Петербург.

Всего за пару дней Навка успела посетить театр, покататься на катере, а также насладиться прогулкой по культурной столице. Накануне спортсменка отметилась в нежно-розовом костюме и белом топе. Образ с укороченными брюками кюлотами дополнили белоснежные лодочки. Татьяна подчеркнула свою стройность и загорелые щиколотки. Она также завила легкие локоны, что придало еще больше женственности образу.

Фигуристка устроила фотосессию на лужайке на фоне Исаакиевского собора. В лучах закатного солнца она принимала разные позы, красуясь на камеру. К слову, гуляла вместе с ней Ольга Слуцкер. Подруга устроила для нее занимательную экскурсию.

«Исаакия летящая громада… Волшебный образ: в небе храм летит, огромен и воздушен. Звездопады в ладони ловит, с Богом говорит…. Сергей Дон», — написала звезда.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Навка. Многие одарили ее комплиментами. «Как все органично красиво! Просто прекрасно!», «Если спросить с каким словом вы ассоциируетесь — для меня это легкость», «Шикарный лук», «Красотка», «Но хороша, Татьяна, спору нет», «Прекрасная женщина в самом красивом городе», «Как всегда — изящная», — прокомментировали кадры подписчики.

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