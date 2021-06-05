«У каждой комната и ванная»: Шишкова показала просторную квартиру, где живет с дочкой и няней

Как отметила модель, в будущем она переберется в свои апартаменты, которые сейчас еще строятся.

Модель Алена Шишкова в сторис Instagram ответила на вопросы своих подписчиков. «Вы на съемной квартире живете или ваша?» — спросил один из них.

«На съемной. Она большая, просторная. Мы живем здесь с Алисой и няней. У каждой своя комната и ванна. И общая большая гостиная. Квартира, которую я купила, еще строится», — заметила модель и показала свои нынешние апартаменты.

«Как совмещать работу без помощников?» — поинтересовался один из пользователей.

«На мой взгляд, это практически невозможно. Какой-то из процессов пострадает. Даже если учеба заочная, работа удаленная, ребенка нельзя посадить перед мультиком и делать свои дела. Прекрасно, когда бабушки или дедушки могут помочь не только в образовательном процессе, а именно в воспитательном. Заложить часть своей души и правильное видение картины мира».

Алена Шишкова

Напомним, что дочь Алису Алена Шишкова родила от рэпера Тимати. Ребенок часто гостит в доме отца и у своей бабушки Симоны.

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