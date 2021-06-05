«Понимать, что произошло, стал через полтора года»: мать Янина рассказала, кто рядом с актером

Мать актера Алексея Янина, который в 2015 году пережил тяжелейший инсульт и находился какое-то время на грани жизни и смерти, Ольга Андреевна заявила, что ее наследник стал в последнее время говорить. По ее словам, она все понимает, а если какие-то слова ей непонятны, то он обязательно повторит. Алексей хочет, чтобы его слышали.

Как добавила Ольга Андреевна, у Янина после инсульта случилась частичная атрофия зрительного нерва. Пока он не может разобрать, что запечатлено на фотографиях, мелкие детали его глазу также недоступны. Если мать или друзья заходят в комнату, то он радостно реагирует.

«Такой молодой, талантливый. Осознавать себя, понимать, что с ним произошло, стал примерно через полтора года после инсульта. Конечно, принять случившееся ему очень сложно».

Ольга Янина

Кстати, жена Алексея Янина Дарья Клюшникова от него не отвернулась, как писали ранее некоторые СМИ. Она участница пятой «Фабрики звезд». Много работает, выступает с концертами. Вместе с маленьким сыном она приезжает к Янину, и они трогательно общаются, сообщает портал fond.pravmir.ru.

Напомним, что Алексей Янин после инсульта мог вообще умереть. Врачи не сразу поставили ему правильный диагноз. В результате было упущено драгоценное время, поэтому он сегодня в таком плачевном состоянии.

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