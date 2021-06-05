Может самостоятельно съесть обед, держит ложку: как борется за жизнь после инсульта Алексей Янин

Актер Алексей Янин, который в мае 2015 года перенес инсульт, продолжает борьбу за свою жизнь. Как рассказали представители благотворительного фонда «Правмир», еще год назад он был в очень тяжелом состоянии. Причем актер не хотел бороться за свою жизнь. Мечтал, чтобы от него все отстали, не тормошили и не трогали. Это бы привело к неминуемой смерти.

Как отмечают в «Правмире», Янин не разрабатывал свое тело и руки. Лишь с огромным трудом, благодаря друзьям и близким актер стал бороться за свою жизнь. Алексею вдруг стало интересно делать упражнения.

По словам сотрудников организации, которые оказывают ему помощь, сегодня Алексей Янин может сам без помощи посторонних съесть обед. Он стал держать ложку правой рукой. Это просто невероятный прогресс. Правда, левая сторона его тела – рука и нога — по-прежнему частично парализована и скована тонусом, но и здесь есть заметные улучшения. Алексей стал чувствовать левую ногу, может поднять или опустить ее, а левая рука начинает двигаться, сообщает портал fond.pravmir.ru.

Напомним, что Алексей Янин пережил инсульт в 32 года. В первые часы было допущено множество ошибок — помощь вовремя не оказана. Диагноз сразу не определен. Из-за этого актер сейчас в таком плачевном состоянии.

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