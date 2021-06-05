«Я счастлива за тебя»: Яна Рудковская поздравила Диму Билана с 20-й тарелкой Муз-ТВ

Жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко — Яна Рудковская — ответила, кто из исполнителей должен был получить золотую тарелку на премии Муз-ТВ.

Знаменитость опубликовала на личной страничке совместное фото с Димой Биланом. Продюсер артиста поблагодарила певца за годы сотрудничества и поздравила его с очередной наградой:

«Все 20 наград мы получили за то творчество, которое сделали вместе с 2005 по 2021 г. Я счастлива за тебя, мой друг, счастлива, что на твоем «Мегамиксе» весь зал танцевал под твои хиты!».

Рудковскую особенно порадовало то, что Билан не смешивает творчество и хайп. Яна отметила, что не против таких ярких личностей, как Моргенштерн. Однако, ей больше нравятся песни, где не поется про «бабки и тачки». А личным ориентиром в мире эстрадной музыки для нее остается Филипп Киркоров:

«У нас есть ориентир, на который стоит держать курс — Филипп Киркоров! Единственный артист, который в трендах, не смотря на то, что уже отметил 30-летний юбилей своего творчества».

Отметим, что Рудковская хотела отдать золотую тарелку победителю шоу «Маска» — Джонни.

«Мое сердце было за Диму Билана, но в этом году я бы отдала тарелку Джонни, но зрители выбрали Сашу Ревву, и их выбор надо уважать!», — резюмировала продюсер.

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