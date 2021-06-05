«На протяжении года меня пытались убрать со всех мероприятий»: Дава разоткровенничался после премии Муз-ТВ

Как отметил музыкант, в прошлом году на премии была «команда неудачников».

Певец и блогер Давид Манукян в сторис Instagram заявил, что в прошлом году на премии Муз-ТВ была команда неудачников, которые пытались его снять с нее. По его словам, у них ничего не получилось сделать. В этом же году подвинули, как выразился Манукян, уже их. Жизнь он назвал бумерангом.

«Придет время, когда вы многое узнаете и будете в шоке. А еще узнаете, что на протяжении года меня пытались убрать со всех мероприятий. И еще узнаете, почему на одном концерте я озвучивал главного героя вместо того, чтобы играть главного героя».

Давид Манукян

Как добавил Манукян, вся правда выйдет наружу, но всему нужно свое время. Как выразился бывший возлюбленный Ольги Базовой, он поставил одновременно шах и мат своим недоброжелателям.

Напомним, что на Премии Муз-ТВ Манукян появился вместе с музыкантом и своим большим другом Филиппом Киркоровым. Парочка буквально не отходила ни наш шаг друг от друга. Пошли слухи, что у звезд роман и они не просто друзья.

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