«Шоу-бизнес все больше напоминает цирк уродов»: продюсер Лободы не появится на премиях

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина в Instagram сообщила, что больше не появится на музыкальных премиях. Она не любит, когда ей стыдно за других.

«Шоу-бизнес все больше напоминает цирк уродов. Исключение — несколько артистов, которые сохранили внутреннюю культуру и уважение к профессии. Моргенштерн — ньюсмейкер от бога. Всем насрать, кто получил тарелки, но его спич войдет в историю шоу-бизнеса». Нателла Крапивина

Как отметила Нателла Крапивина, она осталась в полном восторге от того, как премию провела светская львица Ксения Собчак. Она единственная ведущая, по мнению продюсера Лободы, которая тащит тухлое событие, а не просто отрабатывает на сцене бабло.

Также она заявила, что самый крутой артист на самом деле у нее – это, конечно, Светлана Лобода. По ее мнению, всему российскому шоу-бизнесу до него также далеко, как Роскосмосу до Илана Маска.

Напомним, что премия Муз-ТВ завершилась грандиозным скандалом. Моргенштерн заявил, что Александр Ревва несправедливо был признан лучшим певцом года.

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