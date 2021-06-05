«Пусть живет со мной»: вдовец Валентины Легкоступовой готов приютить ее сына в своей квартире

Между тем стало известно, что вместе с яхтсменом сейчас проживает его наследник.

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой яхтсмен Юрий Фирсов заявил, что готов пустить в ее квартиру сына звезды Матвея. Ранее молодой человек уже жил в этих апартаментах, но был вынужден съехать из-за конфликтов со спортсменом, который, как утверждают его соседи, в последнее время чересчур балуется алкоголем.

«Пусть живет со мной в этой квартире. Я совершенно не против». Юрий Фирсов

Отметим, что сегодня вместе с Фирсовым, опять же по уверениям соседей, проживает его старший сын Даниил. Сам мужчина подтвердил, что помогает сейчас отцу выйти из запоя. По словам наследника яхтсмена, он ставит папе капельницы, но на постоянной основе в квартире исполнительницы хита «Ягода-малина» все-таки не проживает, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что у Матвея очень напряженные отношения с Фирсовым. Причем уже очень давно. Как он рассказывал, отчим выгонял его из квартиры матери. Один раз даже выломал дверь, когда Матвей ее закрыл на замок, не желая видеть спортсмена.

Смотрите также: