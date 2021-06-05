«Людям стало наплевать на совесть»: Поплавская осталась в шоке от памятника на могиле Волчек

Актриса Яна Поплавская в Instagram нелестно отозвалась о памятнике, который поставили на могиле покойного художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек. Она ушла из жизни в 2019 году.

«Простите, но лучше бы оставили самую простую гранитную плиту с прижизненной фотографией Галины Борисовны. Это было бы скромно, но достойно. А это безобразие, совершенно бесталанное творение, ужас архитектуры и скульптуры, это отражение того, что людям стало наплевать на совесть, ответственность и уважение к святому и светлому». Яна Поплавская

Поплавская привела цитату автора творения: «Чем больше ругают, тем больше интереса». Она считает подобные слова самым обыкновенным цинизмом. Она выразила надежду, что найдется скульптор, который сделает в будущем нормальный памятник. По ее словам, Галина Борисовна этого заслужила.

Ранее негативно о памятнике высказывался актер Станислав Садальский. Он между делом подчеркнул, что от былого «Современника» сегодня ничего не осталось. В театре сейчас другие порядки и нравы.

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