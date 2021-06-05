«Праздник продолжается!»: Ивлееву и Элджея остановили ДПС после премии Муз-ТВ

Знаменитости не растерялись и устроили флэшмоб прямо на дороге.

Телеведущая Анастасия Ивлеева в последних Stories личного микроблога призналась, что вынуждена была сдавать алко-тест.

Напомним, знаменитость была ведущей на ежегодной премии Муз-ТВ. После церемонии Ивлеева направлялась на концерт вместе со своим мужем — исполнителем Элджеем.

Неожиданно для своих фонтанов Настя начала записывать ролики на проезжей части в окружении машин полиции.

«Ну что, друзья, праздник продолжается! Одна премия закончилась, вторая продолжается. Сейчас уважаемые сотрудники ДПС второй раз за два дня везут меня писать в баночку … Я же самый опасный преступник ever», — заявила Ивлеева.

Также жена музыканта Элджея похвасталась своим насыщенным днем. Ивлеева отметила, что она успела отвести грандиозную премию, помириться с певицей Ольгой Бузовой, познакомиться с Давидом Манукяном, упасть на красной дорожке, а под конец умудрилась еще и пройти алко-тест.

К слову, на личной страничке блогера вскоре появилось видео. В нем Ивлеева и Элджей устроили флешмоб рядом с сотрудниками полиции. Пара сделала вид, что падает, как это случилось с Настей на ковровой дорожке.

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