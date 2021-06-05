«Покорил он меня своим творчеством»: Ильиных вспомнила знакомство с Полуниным через Интернет

Как отметила олимпийская чемпионка, однажды она посмотрела фильм с артистом балета и буквально влюбилась в него.

Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Елена Ильиных в шоу «ОК на связи» в «Одноклассниках» вспомнила, как познакомилась со своим гражданским мужем артистом балета Сергеем Полуниным. Это случилось в Интернете.

«Покорил он меня своим творчеством. Я посмотрела фильм с ним, который мне долго-долго советовала посмотреть мама. После этого я написала ему. Покорил он меня своей харизмой, такие люди уникальны в принципе. Мне сложно говорить при нем, потому что он меня ругает всегда, что я его хвалю». Елена Ильиных

Как отметил Сергей Полунин, который также присутствовал на шоу, он сразу понял, что Елена Ильиных именно тот человек, которого он так долго искал. Ее письмо он расценил как подарок судьбы и награду.

Напомним, что у Елены Ильиных и Сергея Полунина есть общий сын Мир. Ему всего годик. Пара старается проводить с наследником все свое свободное время.

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