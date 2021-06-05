«Уважительный повод»: Юлианна Караулова оправдалась за отсутствие на премии Муз-ТВ

Певица впервые за много лет смотрела торжественную церемонию по телевизору.

Исполнительница хита «Внеорбитные» Юлианна Караулова отметила, что не в этом году не смогла продемонстрировать роскошное платье на премии телеканала Муз-ТВ.

Знаменитость наблюдала за награждением артистов российского шоу-бизнеса из дома. Но это не слишком расстроило певицу. Так как у Юлианны была прекрасная компания.

Напомним, недавно певица и ее избранник — саунд-продюсер Андрей Черный — стали родителями мальчика.

«Впервые за много лет пропускаю премию Муз-ТВ. Но у меня супер уважительный повод, поэтому, признаюсь, совесть меня совсем не мучает. С удовольствием впервые за долгое время смотрю премию по телику в компании невозможно хорошенького молодого человека», — призналась Караулова.

Караулова добавила, пока малыш слушает только классические произведения. Знаменитость уверена, что она не успеет заметить, как сын вырастет и станет поклонником молодых исполнителей, которые получили свои первые награды на Муз-ТВ:

«Пока в его плеере только Шопен, Чайковский, Моцарт, Дебюсси и им подобные, но, чую, такое великолепие продлится недолго. P. S. В перерывах между тусовками с недавно появившемся мужчиной мечты пытаюсь осилить все поздравления в директе и мессенджерах».

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