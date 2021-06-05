«Если рядом твой человек»: Валерия поздравила Иосифа Пригожина с 17-летием совместной жизни

Певица Валерия посвятила одну из последних публикаций личного микроблога своему мужу — продюсеру Иосифу Пригожину.

Исполнительница призналась, что уже 17 лет она официально идет рука об руку со своим избранником. Пятого июня далекого 2004 года Валерия вышла замуж в третий раз. Ее мужем стал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

«С Днем рождения нашей семьи, мой любимый! Сегодня нам 17 лет. Ну что, поплыли дальше?! Уверена, у нас с тобой впереди еще очень много всего интересного. Жизнь прекрасна, особенно если рядом твой человек», — заявила Валерия.

Знаменитость добавила к поздравлению совместное фото. Нежный поцелуй Валерии и Пригожина восхитил поклонников звездной пары.

«Поздравляю вас с оловянной (розовой) свадьбой», «Вы замечательная пара, будьте счастливы», «Долгих лет жизни вам! Валерия, ты такая красивая», «Поздравляем вашу прекрасную семью с годовщиной вашей свадьбы», «Единственная пара в шоу-бизнесе, на которую я могу смотреть с любовью и уважением», — написали фанаты Валерии и Иосифа в комментариях под фото.

Напомним, первым мужем Валерии был джазовый музыкант Леонид Ярошевский. Вторым возлюбленным стал композитор Александр Шульгин.

Смотрите также: