«Завистница и тупая баба»: Андрей Разин назвал Лайму Вайкуле «кабацкой певицей»

Как отметил продюсер «Ласкового мая», если бы не композитор Раймонд Паулс, то исполнительница «занималась черт знает чем».

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram нелестно отозвался о певице Лайме Вайкуле. По его словам, своей известности она обязана композитору Раймонду Паулсу. Если бы не он, то, как думает Разин, звезда занималась «черт знает чем».

По словам Разина, Вайкуле – «чисто кабацкая певица». Она не имеет никакого отношения к большой эстраде. Как думает Разин, Вайкуле ненавидит русских, что можно увидеть по ее интервью. Также он отметил, что певица за свою карьеру научилась только разводить богатых дядей на деньги.

«И после этого она замахнулась на величайший коллектив всех времен и народов, который работает почти 35 лет без перерыва при полных аншлагах. Завистница и тупая баба». Андрей Разин

Ранее в программе «Музыкалити» Максима Галкина Лайма Вайкуле раскритиковала хит группы «Ласковый май» — «Белые розы».

«Так нельзя, мы же музыканты. А аранжировки и вообще все… Это все такое насчастненькое. Ну нельзя! Мы портим вкус слушателя. И дети не должны это слушать! Потому что должно быть качество», — говорила, в частности, исполнительница.

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