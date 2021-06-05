«Марина Зудина, я за вас!»: вдова Грачевского неожиданно вмешалась в скандал с Прокловой

Екатерина Белоцерковская заявила, что не может молчать в сложившейся ситуации.

Вдова режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская в Instagram обозначила свою позицию вокруг скандал с актрисой Еленой Прокловой, которая ранее рассказывала о домогательствах к ней в пятнадцатилетнем возрасте известного актера. Имени она не называла, но многие решили, что речь шла об Олеге Табакове.

По словам Белоцерковской, она просто не может молчать в сложившихся обстоятельствах. По ее словам, артистам, которые сегодня решаются на откровения, должно быть стыдно. Почему все они молчали, когда человек был жив.

«Мертвые не могут ответить и поэтому можно говорить, что угодно. Я никогда не поверю в эти рассказы, зная многих, на кого пытаются вылить грязь. Это великие, талантливые и порядочные люди! Оставьте их в покое, не трогайте! Подумайте об их семьях!» Екатерина Белоцерковская

«Марина Зудина, я за вас!» — заявила Белоцерковская, поставив под своим текстом такой хештег.

Напомним, что после заявления Прокловой многие звезды решились на откровения. При этом общество разделилось. Одни считают, что спустя много лет не стоит ворошить прошлое. Другие думают, что о таком надо рассказывать, чтобы молодые актрисы и певицы не совершили подобных ошибок.

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