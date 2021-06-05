«Столько же, сколько Киркоров с Давой»: Тимати едко ответил Собчак, как долго будет с Сафаровой

Судя по всему, былая вражда между светской львицей и рэпером осталась в прошлом.

Рэпер Тимати в ходе премии Муз-ТВ ответил на вопрос светской львицы и ведущей мероприятия Ксении Собчак, как долго он будет вместе с победительницей шоу «Холостяк» Екатериной Сафаровой. Они вместе пришли на эту вечеринку.

«Столько же, сколько Киркоров с Давой». Тимати

Кроме того, во время музыкальной вечеринки Ксения Собчак не упустила случая потроллить музыканта. «И пусть Кадыров не разлучит нас», — заявила она, намекая, что Тимати — частый гость в доме президента Чеченской Республики. Они, как известно, давно дружат.

Напомним, что примерно год назад Тимати назвал Собчак «животным, которое глумится над чужим горем». Так он отреагировал на издевательства светской львицы в сторону музыканта Стаса Костюшкина, который признался, что в детстве пережил насилие.

Добавим, что Собчак в ходе мероприятия также напомнила Тимати о бывшей возлюбленной Анастасии Решетовой, с которой певец расстался. Рэпер в ответ сказал, что они с моделью давно зарыли топор войны, а Собчак пытается его обратно достать.

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