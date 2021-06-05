Рэпер не согласился, что заветная награда как лучшему исполнителю досталась ведущему церемонии Александру Ревве.

Рэпер Моргенштерн закатил грандиозный скандал на Премии Муз-ТВ, не согласившись с тем, что заветная тарелка как лучшему исполнителю досталась шоумену Александру Ревве.

Когда ведущий Дмитрий Нагиев объявил имя победителя, то певец, испытывающий проблемы со здоровьем, вдруг соскочил с инвалидного кресла, на котором его прикатила на мероприятие его девушка Дилара Зинатуллина, и выскочил на сцену.

«Я предлагаю сейчас по очереди назвать имена и по уровню шума понять, кто действительно победил», — обратился он к Дмитрию Нагиеву, который в ответ сказал, что вообще-то они находятся не на сельской дискотеке и результаты голосования давно подсчитаны. «Муз-ТВ, если вы такие честные, почему ваш ведущий получает премию?» — возмутился он. На что услышал ответ Нагиева: «Бухгалтерия закрыта».

Вторая ведущая Ксения Собчак посчитала, что Моргенштерн может находиться под действием наркотиков. Она заметила, что тест, если его сделать прямо сейчас, он просто провалит.

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Сам Ревва, получивший награду, сказал, что находится в шоке от этой ситуации. Рэпер демонстративно прошел мимо победителя и прямо в лицо крикнул ему: «Да подавись ты своей тарелкой. Победа — это не тарелка. Победа — это то, что на сегодняшней премии запомнят меня».

После этого Моргенштерн также вышел на сцену и попытался спеть хит Реввы «Алкоголичка».

Напомним, что Моргенштерн известен своими странными выходками и неадекватным поведением. При этом он считается одной из самых раскрученных персон на сегодняшний день в мире шоу-бизнеса.

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