Отец Филиппа Киркорова попал в больницу

Поп-король сообщил о неприятности в семье во время церемонии вручения Премии Муз-ТВ.

Отметивший недавно свое 89-летие Бедрос Филиппович Киркоров находится в клинике под наблюдением врачей. О том, что его отец нездоров, публике сообщил сам Филипп Киркоров.

Признание прозвучало со сцены церемонии вручения Премии Муз-ТВ. Но между тем, поп-король настроен оптимистично. Он верит, что врачи поставят его отца на ноги, и тот будет здравствовать еще долгие годы.

«Я уверен, что в следующем году мы громко отметим мое 55-летие и его 90-летие. И ты, Дава, надеюсь, будешь со мной», — обратился Киркоров со сцены к экс-избраннику Бузовой.

На церемонию вручения Премии Муз-ТВ Филипп Киркоров приехал в сопровождении Давида Манукяна. Поп-король рассказал, что в планах у них не только совместное творчество, но и путешествия.

«У нас с Давидом были планы поехать на Афон. Но он закрылся из-за ковида. Нам надо помолиться в келье. А монахов зачем заражать», — поделился Киркоров.

Поп-король, кстати, получил награду в номинации «За вклад в развитие нового поколения артистов».

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