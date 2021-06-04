«Мы получаем много хейта»: солисты группы Little Big Прусикин и Таюрская прокомментировали свой роман

Музыканты призвали общественность не лезть в их личную жизнь.

Отношения солистов популярной группы Little Big Ильи Прусикина и Софьи Таюрской с недавних пор стали достоянием общественности. Публика на роман музыкантов отреагировала негативно – Софью все считают разлучницей, разбившей семью Ильи.

Пара во время церемонии вручения Премии Муз-ТВ обратилась ко всем с просьбой не лезть в их личную жизнь, а лучше интересоваться их творчеством, которое, однозначно, заслуживает большего внимания.

«Мы получаем много хейта. И это неприятно. Кто вправе лезть в жизнь другого человека? У нас все хорошо. Лучше смотрите наш новый клип», — призвали фанатов Прусикин и Таюрская.

Стоит добавить, что группа Little Big получила награду Премии Муз-ТВ в номинации «Лучшая группа».

Напомним, церемония вручении Премии Муз-ТВ состоялась в эту пятницу, 4 июня в столичном Дворце спорта «Мегаспорт». Из-за то, что в прошлом году церемонии не было, награды вручаются за достижения в области популярной музыки сразу за два года – 2019 и 2020.

Смотрите также: