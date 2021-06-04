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Струящиеся платья: солистки группы «Фабрика» предстали на публике в нарядах горчичного, сливочного и черного цветов

Вокалистки рассказали Teleprogramma.pro, что подобрали свои образы всего за два часа.

Струящиеся платья: солистки группы «Фабрика» предстали на публике в нарядах горчичного, сливочного и черного цветов
Группа «Фабрика». Фото: Ольга ХрабрыхTeleprogramma.pro

В эту пятницу в столичном Дворце спорта «Мегаспорт» проходит масштабное мероприятие с участием самых известных людей страны — церемония вручения Премии Муз-ТВ, ставшая еще и настоящим торжеством и демонстрацией красоты.

Солистки группы «Фабрика» появились на церемонии вручения Премии Муз-ТВ в роскошных платьях разных, но при этом гармонирующих друг с другом цветов — горчичного, сливочного и черного.

Девушки рассказали Teleprogramma.pro, что всегда заранее договариваются, как одеваться для светских выходов.

Группа «Фабрика» выбрала женственные образы для выхода в свет
Группа «Фабрика» выбрала женственные образы для выхода в свет. Фото: Ольга Храбрых\Teleprogramma.pro

«У нас даже существует специальный ритуал под названием «коллаж», посвященный выбору платьев. Эти платья мы тоже так выбирали вместе. Нашли их буквально за два часа», — поделились вокалистки с Teleprogramma.pro.

Стоит добавить, что в этом году у группы «Фабрика» юбилей: девичьему вокальному трио исполнится двадцать лет. Отметить это событие коллектив планирует гастрольным туром.

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группа "Фабрика"МУЗ-ТВПремия МУЗ-ТВ 2021