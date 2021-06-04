Струящиеся платья: солистки группы «Фабрика» предстали на публике в нарядах горчичного, сливочного и черного цветов

Вокалистки рассказали Teleprogramma.pro, что подобрали свои образы всего за два часа.

В эту пятницу в столичном Дворце спорта «Мегаспорт» проходит масштабное мероприятие с участием самых известных людей страны — церемония вручения Премии Муз-ТВ, ставшая еще и настоящим торжеством и демонстрацией красоты.

Солистки группы «Фабрика» появились на церемонии вручения Премии Муз-ТВ в роскошных платьях разных, но при этом гармонирующих друг с другом цветов — горчичного, сливочного и черного.

Девушки рассказали Teleprogramma.pro, что всегда заранее договариваются, как одеваться для светских выходов.

«У нас даже существует специальный ритуал под названием «коллаж», посвященный выбору платьев. Эти платья мы тоже так выбирали вместе. Нашли их буквально за два часа», — поделились вокалистки с Teleprogramma.pro.

Стоит добавить, что в этом году у группы «Фабрика» юбилей: девичьему вокальному трио исполнится двадцать лет. Отметить это событие коллектив планирует гастрольным туром.

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